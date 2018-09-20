Председатель Самарской губернской думы скончался из-за болезни

Самара, , 11:27 — REGNUM 70-летний председатель губернской думы Виктор Сазонов скончался в Самаре 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернской думы.

Причина смерти депутата от Безымянского избирательного округа — продолжительная болезнь.

«На 71 году жизни после продолжительной болезни скончался председатель Самарской губернской думы», — говорится в сообщении.

Отметим, что пост председателя Самарской губернской думы он занимал с 2001 года. До этого Сазонов возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области.

Дата и место похорон депутата пока неизвестны.

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