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Белгородский суд закрыл 8 сайтов с объявлениями о продаже дипломов

Общество

Интернет-торговцы предлагали приобрести документы о среднем и высшем образовании

Белгород, 20 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  По требованию прокуратуры Белгородской области суд запретил доступ к восьми интернет-сайтам, через которые продавались поддельные документы об образовании. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сайты с объявлениями о продаже дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании обнаружила прокуратура Красненского района. За подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, поэтому прокурор направил в Октябрьский районный суд Белгорода административные иски. В них он потребовал признать информацию на восьми сайтах запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил требования прокурора. На основании судебных решений все интернет-страницы с запрещенной информацией были заблокированы.

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