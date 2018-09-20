Белгородский суд закрыл 8 сайтов с объявлениями о продаже дипломов

Белгород, , 11:25 — REGNUM По требованию прокуратуры Белгородской области суд запретил доступ к восьми интернет-сайтам, через которые продавались поддельные документы об образовании. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сайты с объявлениями о продаже дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании обнаружила прокуратура Красненского района. За подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность, поэтому прокурор направил в Октябрьский районный суд Белгорода административные иски. В них он потребовал признать информацию на восьми сайтах запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил требования прокурора. На основании судебных решений все интернет-страницы с запрещенной информацией были заблокированы.