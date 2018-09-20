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Суд оставил экс-главу минздрава Дагестана Танку Ибрагимова под арестом

Общество

Бывший министр подозревается в создании ОПГ

Махачкала, 20 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Верховный суд Дагестана отказал в просьбе освободить бывшего министра здравоохранения Танку Ибрагимова из-под ареста. Решение Кировского районного суда Махачкалы о продлении ареста бывшему министру здравоохранения республики до 7 ноября осталось в силе, сообщила 20 сентября пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Напомним, Танка Ибрагимов был задержан 7 июля 2018 года в связи с подозрениями в создании преступного сообщества, которое, завышая стоимость медицинского оборудования, похитило из республиканского и федерального бюджетов 44 млн рублей. Кроме того, имеется факт хищения 71 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего руководителя министерства здравоохранения возбуждены и расследуются два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей УК РФ, составляет до 10 лет лишения свободы.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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