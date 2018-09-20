В ФБР задумались о причинах участившихся в США массовых убийств

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Эксперты Федерального бюро расследований (ФБР) США намерены выяснить общие черты поведения преступников, совершивших массовые убийства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что ведомство организует масштабное изучение причин, по которым люди идут на подобные преступления. По словам координатора программы ФБР Сары Краун, американским спецслужбам для противостояния участившимся массовым убийствам не хватает «точки зрения преступника».

По сведениям издания, только в 2017 году на территории Соединенных Штатов произошли 30 инцидентов со стрельбой, унесших жизни 138 человек. За 2018 год в американских школах стреляли уже 22 раза, уточнили в газете.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, в одном из офисных зданий города Миддлтон штата Висконсин (США) неизвестный устроил стрельбу, в результате перестрелки пострадали четыре человека. Злоумышленник ворвался в офис компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, и открыл огонь по сотрудникам.

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