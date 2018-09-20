Циклон «Мадина»: шутку блогеров подхватили федеральные СМИ

Краснодар, , 11:40 — REGNUM Авторы популярного Instagram-аккаунта «Туподар» на западный манер дали имя «Мадина» циклону, который прошёл через Краснодарский край в июле. Таким образом блогеры хотели пошутить, однако несуществующее имя циклона попало в федеральные СМИ.

Пост о циклоне «Мадина» появился в аккаунте в июле, когда на побережье Краснодарского края и Крыма шли проливные дожди. После этого пользователи стали выкладывать в соцсети фото и видео непогоды под хэштегом #циклонмадина.

https://www.instagram.com/p/BlXbidSnqgI/

О «Мадине» также написали в своих материалах ряд СМИ, среди которых — «ВК Пресс», «Экспресс газета», «КрымPRESS», «The Russian Times». На канале «Россия 24» вышел целый сюжет под названием «Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России».

Спустя два месяца авторы «Туподара» признались, что циклон «Мадина» — лучшее, что они придумали в этом году. В разговоре с порталом «Юга.ру» блогеры отметили, что не собирались разыгрывать СМИ или учить их проверять достоверность фактов, а просто «хотели немножко комментариев и смайликов, и чтобы циклонам давали имена».

Между тем это не первый фейк «Туподара», который распространяют краснодарские СМИ. В 2017 году авторы аккаунта в шутку написали, что в городе построят 20-этажный детский сад на 20 тыс. детей. Эту информацию некоторые издания тоже опубликовали, не проверив.

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