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К мощам Спиридона Тримифунтского в Ярославле стоит очередь на сотни метров

Общество

Встречать их пришел губернатор

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К мощам Спиридона Тримифунтского в Ярославле стоит очередь на сотни метров
Иллюстрация: Ярославская епархия
Очередь к мощам в Ярославле

Ярославль, 20 сентября 2018, 11:06 — REGNUM  20 сентября в Ярославль прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского, которые привезли в Россию из Греции (Корфу). В Успенский собор, куда была доставлена десница святого, пришли более тысячи ярославцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь к мощам растянулась на несколько сотен метров. Мощи прибыли в город самолетом, в аэропорту их встречали губернатор области Дмитрий Миронов и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Мощи пробудут в городе сутки, за это время пройдут две литургии, будут служится молебны. Во время пребывания мощей собор будет открыт круглосуточно. Порядок у храма охраняют сотрудники полиции, в собор пускают через металлдетекторы.

Спиридон Тримифунтский жил в III—IV вв., был епископом на Кипре. Прославился чудесами как при при жизни, так и после кончины. Мощи святого находятся в Греции на о. Корфу. В Ярославль была доставлена часть мощей — рука святого.

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Православие
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