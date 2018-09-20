В Екатеринбурге скончался глава свердловского Россельхознадзора

Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге скончался руководитель свердловского управления Россельхознадзора Игорь Тухбатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Тухбатов родился в Перми 7 сентября 1966 года. Управление Россельхознадзора возглавил в 2013 году. А в 2017-м получил степень доктора сельскохозяйственных наук.

Смерть наступила 19 сентября. Как отмечают его коллеги, он был требовательным к себе, а также к подчинённым. Он оперативно ориентировался в новых условиях и принимал грамотные решения, «последовательно отстаивая интересы Свердловской области».