Четверг, 20 Сентября 2018 года
11:06:26 МСК

В Рязани объявлена дата начала отопительного сезона

Общество

Тепло в дома рязанцев начнет поступать 25 сентября

Рязань, 20 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  В Рязани 25 сентября начнется отопительный сезон. Как сообщила пресс-служба городской администрации, все объекты готовы к пуску тепла.

«Все предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной сферы и жилого фонда полностью готовы к отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Предположительно, все объекты будут подключены к отоплению к 1 октября. В первую очередь тепло поступит в учреждения социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (МУП «РМПТС») задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ более 311 млн рублей. МУП в течение четырех месяцев не платил по счетам. По мнению сотрудников ТЭЦ, «налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей». Позже стало известно, что предприятие возьмет кредит, чтобы погасить задолженность.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский МУП возьмет кредит, чтобы погасить долги за тепло

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить