На Украине верующие добились возможности не оставлять биометрические данные

Киев, , 10:49 — REGNUM На Украине разрешили вместо ID-карт использовать обычные паспорта, сообщает 20 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, такое решение приняла Большая палата Верховного суда Украины. Таким образом, на Украине можно будет оформить как ID-карту с биометрическими данными, так и обычный паспорт. Верховный суд определил, что «внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным».

Отмечается, что снятие запрета на оформление обычных паспортов отменяет решение Кассационного административного суда Верховного суда о запрете на отказ от оформления ID-карты.

Напомним, 19 сентября около сотни верующих собрались на митинг возле Верховного суда Украины, требуя вернуть возможность оформлять вместо ID-карт обычные паспорта.

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