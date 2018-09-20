В Оренбурге ищут внебюджетные средства на вакцинацию от гриппа

Оренбург, , 10:48 — REGNUM Оренбург готовится к эпидсезону. До 24 октября осуществляется вакцинация против гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, сейчас ситуация в городе характеризуется как неэпидемическая. Однако не стоит затягивать с прививкой, поскольку организму надо время для выработки иммунитета.

В 2018 году в городе планируют привить бесплатно 222 тыс. человек, что составляет 38,3% населения. Но для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинацию прошло 45% горожан. Сейчас в Оренбурге ведется работа с гражданами и руководителями предприятий, подчеркивается необходимость прививочной кампании за счет средств работодателей на благо самих же организаций. Для работодателя выгоднее заплатить за прививку для своих сотрудников, чем потом остаться временно без них по причине болезни. За счет внебюджетных средств предстоит привить 39 тыс. человек. В 2017 году 50 предприятий за свой счет провели вакцинацию работников.

В начале сентября в областном центре отмечен традиционный рост случаев острых респираторных заболеваний. Из 2,8 тысячи случаев (по состоянию на 3−9 сентября) 76% приходится на школьников в возрасте семи — 14 лет. Специалисты подчеркивают, что пока в городе наблюдается заболеваемость вирусами не гриппозной этиологии, и есть время подготовить организм.

Напомним, в 2016 году в Оренбурге отмечался ранний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Зимние каникулы школьникам пролили за счет карантина. В 2017 году таких мер избежали. Период эпидподъема пришелся на март. Дети ушли на весенние каникулы, разобщенность школьных коллективов на неделю сыграла положительную роль.