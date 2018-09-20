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Томские и польские педагоги обсудили воспитывающее обучение в школах

Общество

Дискуссия коснулась вопросов режима школьной жизни, поведения в школе, образовательных программ, а также инклюзивного образования и педагогических идей польского писателя

Томские и польские педагоги обсудили воспитывающее обучение в школах
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Томск, 20 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  Проблему реализации воспитывающего обучения в школах России и Польши обсудили на круглом столе педагоги двух стран в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ), сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области Евгений Степанов и начальник отдела развития Департамента образования администрации Томска Елена Ляшенко.

Участники круглого стола обсудили вопросы режима школьной жизни, поведения в школе, образовательных программ и организации досуговой деятельности, внеклассной и внеурочной работы обучающихся. Особое внимание педагоги уделили инклюзивному образованию, а также перспективам реализации идей польского писателя и педагога Януша Корчака в школах России и Польши.

Визит польской делегации в ТГПУ стал возможен благодаря проекту польской и томской общеобразовательных школ «Вместе во имя образования». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Института психологии и педагогики и факультета иностранных языков ТГПУ. Следующим этапом реализации проекта станет визит сибирских педагогов в Польшу.

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Россия и Польша
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