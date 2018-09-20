В Петербурге задержали группу предполагаемых вымогателей

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полиция вечером 19 сентября задержала группу молодых людей по подозрению в вымогательстве и применении насилия. Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двумя днями ранее в больницу попал 26-летний местный житель, получивший небольшие телесные повреждения от двоих малознакомых молодых мужчин.

На следующий день молодой человек пришел в полицию и рассказал, что агрессоры требовали от него 15 тысяч рублей в качестве компенсации за некое повреждение автомобиля Toyota Camry, который был оставлен ему на временное хранение.

«В тот же день сотрудники полиции в момент встречи потерпевшего с предполагаемыми обидчиками задержали последних и доставили для разбирательства в отдел полиции», — отметили в региональном Главке полиции.

По данным издания «Фонтанка», иномарка была оставлена потерпевшему без ключей и припаркована так, что загородила въезд в гаражный кооператив. Водители вручную ее передвинули, а вернувшийся хозяин машины предъявил претензию своему знакомому. На встречу с последним явились 15 молодых людей спортивного вида, некоторые из которых имели с собой зарегистрированное травматическое оружие. Все они были задержаны полицией.