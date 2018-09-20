Жителей Карачаево-Черкесии предостерегли от участия в протестах в Нальчике

Черкесск, , 10:33 — REGNUM В связи с событиями в Кабардино-Балкарии межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии обратился к жителя республики с заявлением. В нем представители национальных общественных организаций «Къарачай Алан Халкъ», «Абаза», «Русь», «Региональной ногайской национально-культурной автономии «Ногай Эл», «Кали-Архи», Союза черкесских (адыгских) объединений и национально-культурной автономии осетин предостерегли жителей региона от участия в беспорядках, которые произошли на территории Кабардино-Балкарии в последние дни.

Общественники отметили, что информация, распространяемая в интернете с призывами к жителям республики принять участие в событиях на территории Кабардино-Балкарии является провокацией. Ряд лиц нагнетают обстановку, создавая условия для противостояния на межнациональной почве.

На самом деле, как говорится в обращении, ситуация в соседней республике находится под контролем властей. Необходимо пресекать появление любых провокационных очагов, а также способствовать тому, чтобы все народы жили в мире и гармонии, отмечают общественники.

«Просим Вас не принимать во внимание пропаганду националистических идей в сети интернет, в какой бы внешне справедливой и привлекательной форме они не преподносились. Не позволять вовлекать себя, членов семьи и других близких людей в протестные акции, проводимые на территории Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в тексте обращения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии развернулся конфликт вокруг событий трехсотлетней давности. По случаю 310-летия Канжальского сражения представители кабардинцев 17 сентября пытались провести конное шествие. Однако жители балкарского села Кенделен восприняли эту акцию в штыки. Они заблокировали въезд в село. Участники конного похода обошли населенный пункт и поднялись на гору Канжаль, где провели памятную церемонию в честь победы в Канжальской битве.

На другой день жители кабардинского аула Зеюко потребовали, чтобы дорогу через Кенделен для конной группы открыли. Противостояние вылилось в беспорядки. Усмирять обе стороны пришлось сотрудникам полиции и Рогвардии. На видео с места события слышны выстрелы, силовиков забросали камнями.

Вечером 19 сентября противостояние перенеслось в Нальчик. В центре города собралось около 300 человек. По словам очевидцев, полиция задержала несколько десятков особо рьяных. Ряд СМИ пишут, что в акции принимали участие и жители Карачаево-Черкесии, Ингушетии и других субъектов СКФО. Однако эти факты документально не подтверждаются. Следственный комитет организовал проверку по событиям в Кенделене и Нальчике.

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