Четверг, 20 Сентября 2018 года
11:09:41 МСК

Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»

Общество

Волонтеры-медики будут работать в сельских ФАПах

с. Ханино, Тульская область, 20 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  Всероссийская акция «Добро в село» стартовала в селе Ханино Суворовского района Тульской области 19 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с правительством РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, дирекцией Года добровольца и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» с 15 сентября по 1 октября.

Как рассказала замглавы областного минздрава Татьяна Семина, с 19 сентября студенты-волонтёры Тульского областного медицинского колледжа и медицинского института ТулГУ, а также врачи фельдшерско-акушерских пунктов будут проводить комплекс профилактических, диагностических и просветительских мероприятий для жителей отдаленных населенных пунктов области.

«Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины. Новые ФАПы, хорошие условия для их работы и эта акция помогут привлечь молодежь для работы на селе», — подчеркнула Татьяна Семина.

Отдельное внимание обещают уделить улучшению санитарного, экологического и эстетического состояния прилегающей территории ФАПов.

«Наша задача — улучшать условия работы в ФАПах, чтобы обеспечить людям более качественную медицинскую помощь. Важно также сформировать у жителей сел бережное отношение к своему здоровью», — отметила заместитель министра.

В ближайшее время тульские волонтеры-медики посетят ФАПы в Белевском районе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волонтерство и добровольчество в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить