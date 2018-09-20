Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»

с. Ханино, Тульская область, 20 сентября 2018, 10:15 — REGNUM Всероссийская акция «Добро в село» стартовала в селе Ханино Суворовского района Тульской области 19 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с правительством РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, дирекцией Года добровольца и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» с 15 сентября по 1 октября.
Как рассказала замглавы областного минздрава Татьяна Семина, с 19 сентября студенты-волонтёры Тульского областного медицинского колледжа и медицинского института ТулГУ, а также врачи фельдшерско-акушерских пунктов будут проводить комплекс профилактических, диагностических и просветительских мероприятий для жителей отдаленных населенных пунктов области.
«Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины. Новые ФАПы, хорошие условия для их работы и эта акция помогут привлечь молодежь для работы на селе», — подчеркнула Татьяна Семина.
Отдельное внимание обещают уделить улучшению санитарного, экологического и эстетического состояния прилегающей территории ФАПов.
«Наша задача — улучшать условия работы в ФАПах, чтобы обеспечить людям более качественную медицинскую помощь. Важно также сформировать у жителей сел бережное отношение к своему здоровью», — отметила заместитель министра.
В ближайшее время тульские волонтеры-медики посетят ФАПы в Белевском районе.