Ростовский священник отстранён от службы за пьянство – временно

Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Штатный священник Сретенского храма Ростова-на-Дону иерей Сергей Васильев освобождён от службы и в скором времени предстанет перед церковным судом. Об этом говорится в указе митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, сообщает ИА REGNUM 20 сентября.

Наряду с этим иерею запрещено благословлять прихожан и носить наперсный крест в течение полгода. Наказание священнику назначено «в связи с недостойным для пресвитера поведением и на основании 42 Правила святых Апостолов: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен», говорится в документе.

До решения церковного суда иерею Сергею Васильеву разрешено «несение епитимии в качестве алтарника Троицкого храма Азова». Так называют мужчин-мирянин, помогающих священнослужителям в алтаре во время богослужения.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2017 года в Ростове-на-Дону 25-летний водитель Mitsubishi спровоцировал массовое ДТП в переулке Халтуринском. В результате дорожной аварии пострадали женщина и ребёнок. Как оказалось, за рулем иномарки находился священник — клирик Благовещенского греческого храма Ростова-на-Дону иерей Димитрий Кивилиди. По некоторым данным, в момент аварии он был пьян. За это священнослужителю по меньшей мере грозило лишение водительских прав и крупный штраф либо тюремный срок. В мае того же года стало известно, что иерей не только не предстал перед мирским судом, но и был прощён митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Кивилиди указом главы Донской митрополии был восстановлен в служении.

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