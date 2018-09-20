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Al Jazeera: Индия возмущена смертью мужчины во время унизительной работы

Общество

Погибший мужчина был единственным кормильцем в семье

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 10:00 — REGNUM  Смерть мужчины, занимающегося ручной уборкой канализации, вызвала массовое возмущение в Индии, сообщает 20 сентября Al Jazeera.

Фотография с телом отца семейства распространилась по социальным сетям, что привело к сбору $70 тыс. для поддержки семьи рабочего. Погибший был единственным кормильцем в семье, где было трое детей.

В Индии до сих пор в ходу унизительная профессия, заставляющая неимущих опускаться в канализационные коллекторы и вручную убирать их содержимое. Трагедия произошла, когда страховочный трос на поясе мужчины оборвался и он упал в 7-метровую яму.

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