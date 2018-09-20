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На Украине появятся пресс-офицерки и спасательницы

Общество

Нидерланды «помогли» Украине феминизировать госслужбу по чрезвычайным ситуациям

Киев, 20 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) издала справочник феминативов для пресс-центров территориальных управлений ГСЧС, сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в справочнике указывается, как необходимо называть должности, занимаемые женщинами. Так, в ГСЧС теперь появились профессии пресс-офицерка, спасательница, пожарная и другие. Справочник создан под надзором организации «Информационно-консультативный женский центр», финансируемой фондом подотчетности МИД Королевства Нидерландов.

Напомним, ранее на Украине приняли поправки к закону о военной службе, которые сняли ограничения для прохождения украинскими женщинами службы в ВСУ.

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Феминизм
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