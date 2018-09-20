На Украине появятся пресс-офицерки и спасательницы

Киев, , 09:57 — REGNUM Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) издала справочник феминативов для пресс-центров территориальных управлений ГСЧС, сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в справочнике указывается, как необходимо называть должности, занимаемые женщинами. Так, в ГСЧС теперь появились профессии пресс-офицерка, спасательница, пожарная и другие. Справочник создан под надзором организации «Информационно-консультативный женский центр», финансируемой фондом подотчетности МИД Королевства Нидерландов.

Напомним, ранее на Украине приняли поправки к закону о военной службе, которые сняли ограничения для прохождения украинскими женщинами службы в ВСУ.