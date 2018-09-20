Музыкант Боно обсудил проблему педофилии с папой римским

Ватикан, , 09:55 — REGNUM 19 сентября солист ирландской рок-группы U2 Боно посетил Ватикан, где обсудил с папой римским Франциском проблему педофилии в католической церкви, пишет газета Kleine Zeitung.

Встреча музыканта и понтифика длилась полтора часа. По словам Боно, он сказал Франциску, что «для некоторых ситуация выглядит так, будто преступники лучше защищены, чем жертвы».

«Мы говорили о чувствах папы по отношению к тому, что происходит в церкви, — рассказал певец. — Можно увидеть боль на его лице, и у меня было чувство, что он очень серьезен».

«Это выдающийся человек в необыкновенные времена», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года папа римский совершил визит в Ирландию, где попросил прощения у всех жертв педофилии, имевшей место в церкви.

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