В Тюменском университете сообщили о цифровом будущем, которое уже наступило

Тюмень, , 09:36 — REGNUM Признаками наступившего «цифрового будущего» являются онлайн-игры, чат-боты и проекты с анализом больших объемов данных, сообщила 20 сентября пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ), представляя одну из обязательных для изучения дисциплин Ядерной программы — «Цифровая культура».

Отмечается, что, играя в онлайн-игры, «возможно внести свой вклад в решение реальных научных проблем», а использование чат-ботов в бизнесе способно повышать квалификацию и компетентность сотрудников. Еще одним признаком наступившего будущего являются онлайн-проекты, анализирующие огромные массивы данных, от произведений великих авторов до селфи и постов в социальных сетях.

Целью курса, пояснили в университете, является не просто знакомство студентов с активным инструментарием киберпространства, а прежде всего критическое осмысление влияния «цифры» на различные аспекты окружающей действительности.

По мнению ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, знание основ цифровой культуры является неотъемлемым атрибутом образованного человека, поэтому создатели «цифрового» курса уже определились с ответом на вопрос, достаточно ли владеть IT-технологиями лишь на уровне пользователя или потребителя, чтобы быть конкурентоспособным в любой сфере деятельности.

Ранее в вузе предложили использовать на уроках физики задачи, основанные на исторических фактах. По мнению разработчиков, это повысит интерес школьников к изучаемому материалу и позволит лучше его понимать.

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