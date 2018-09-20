Четверг, 20 Сентября 2018 года
11:11:26 МСК

На Украине лагерь, в котором умерла девочка, перешел в госсобственность

Общество

2 июля в детском лагере отравились 12 детей, один из них скончался

Киев, 20 сентября 2018, 09:32 — REGNUM  В Киевской области детский лагерь «Славутич», где отравились 12 детей, перешел в государственную собственность, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 20 сентября «112 Украина».

По его словам, владельцы детского лагеря похитили у государства 6 тыс. кв. м, на которых и был построен санаторий. По требованию генпрокуратуры Украины (ГПУ) Верховный суд Украины отдал лагерь в собственность государства.

Читайте также: Массовое отравление в детском лагере под Киевом. Один ребенок в коме

Напомним, отравление в «Славутиче» произошло 2 июля. Один ребенок из 12 отравившихся, 8-летняя девочка, впала в кому, а позже умерла. Как установило следствие, отравление было вызвано испорченным йогуртом, который выдавали детям в лагере.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить