На Украине лагерь, в котором умерла девочка, перешел в госсобственность

Киев, , 09:32 — REGNUM В Киевской области детский лагерь «Славутич», где отравились 12 детей, перешел в государственную собственность, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 20 сентября «112 Украина».

По его словам, владельцы детского лагеря похитили у государства 6 тыс. кв. м, на которых и был построен санаторий. По требованию генпрокуратуры Украины (ГПУ) Верховный суд Украины отдал лагерь в собственность государства.

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Напомним, отравление в «Славутиче» произошло 2 июля. Один ребенок из 12 отравившихся, 8-летняя девочка, впала в кому, а позже умерла. Как установило следствие, отравление было вызвано испорченным йогуртом, который выдавали детям в лагере.