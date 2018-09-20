Итальянский ресторатор вернул забывчивой туристке портмоне с $13 тыс

Неаполь, Италия, , 09:31 — REGNUM Владелец ресторана в аэропорту итальянского города Неаполь помог туристке, забывшей в его заведении сумку, в которой лежало портмоне с крупной суммой денег. Об этом пишет 19 сентября издание «Италия по-русски».

Отмечается, что рассеянная туристка обнаружила, что забыла свои вещи в ресторане «Джаппо», лишь после взлета. Ей удалось связаться с хозяином заведения через его страницу в Facebook, после чего ресторатор Энрико Скеттино приехал в заведение и обнаружил забытую сумку, которую незамедлительно передал полиции.

В полиции выяснили, что в портмоне было $6,9 тыс. €6 тыс. Забывчивая дама скоро вернется в Неаполь, для того чтобы забрать свои вещи, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 81-летний житель города Петровск-Забайкальский забыл в читинском троллейбусе сумку, в которой находилось свыше 1 млн рублей. Об оставленном в общественном транспорте подозрительном предмете в полицию сообщила кондуктор, стражам порядка удалось разыскать пожилого мужчину и вернуть ему деньги.

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