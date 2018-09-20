В Кургане процветает вандализм

Курган, , 09:36 — REGNUM Антивандальный арт-объект возле центральной городской библиотеки Кургана разрисовали граффити. Кроме того, неизвестные закрасили и погнули дорожные знаки на центральных улицах города: соответствующая информация появилась в соцсетях и местных СМИ.

Возле библиотеки арт-объект в виде раскрытой книги установили специально, чтобы на ее листах курганцы могли выразить свои идеи, вместо того, чтобы портить стены. То есть объект открыто призывали разрисовывать. Но даже это не помогло: вандалы оставили надписи на обложке книги, которая для этого не предназначалась.

Далее, на улице Ленина в Кургане закрасили зеленой и черной краской дорожные знаки «Остановка запрещена», установленные месяц назад. На одном из перекрестков такой знак погнули.

Напомним, что в Кургане отмечается разгул вандализма. Так, в ночь на 9 августа неизвестные оторвали сердце от скульптуры «Я люблю Курган» на улице Коли Мяготина, 138. Позже у надписи сломали буквы. Данный арт-объект смог продержаться всего две недели, на его установку городские власти потратили 52 тысячи рублей.

Весной 2018 года в городе начали разбивать новые остановочные комплексы из пуленепробиваемого стекла. Пострадали павильоны на улицах Куйбышева, Коли Мяготина, Гоголя. В августе у остановки возле Центрального парка культуры и отдыха не только разбили стекла, но и вырвали металлический каркас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вандализм процветает и в других населенных пунктах Курганской области, в том числе в сельской местности.

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