Калининград, , 09:03 — REGNUM Форум активных граждан «Сообщество» проходит 19−20 сентября в Калининграде. Тема форума «Место для жизни. Что ждет российские города и села?» созвучна с задачами, поставленными Президентом РФ в новом майском указе: кардинально повысить в стране комфортность городской среды, создать механизм прямого участия граждан в ее формировании, повысить уровень экономической связанности городов Российской Федерации.

Несколько тысяч участников Форума из всех регионов России представляют свои проекты и идеи по улучшению жизни в малых городах. Задача форума — найти возможность для создания комфортных условий жизни на этих территориях, чтобы люди не уезжали в мегаполисы. Решение проблемы — развитие не только удобной инфраструктуры города, но и социальной среды. На форуме также представлены проекты помощи начинающим специалистам и молодым семьям.

«Страна состоит не только их городов-миллионников, но и из маленьких городов и сел. Есть проблемы и в Калининграде, есть проблемы и на Сахалине, есть проблемы в Волгоградской области. Вот я буквально на прошлой неделе — было 400 лет городу Урюпинску, который называется столицей провинции российской. Да он на самом деле находится на равноудаленных расстояниях от Тамбова, от Волгограда, от Воронежа. Но люди нашли там себя, и они поднимают свой город. Но есть города и села, которые умирают. Мы должны им помочь, там люди, там наши граждане», — считаетзаместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Итоговый форум пройдет в ноябре. Для него будет составлен список разработанных предложений. Часть из них направят Президенту РФ Владимиру Путину.