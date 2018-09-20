В США ушел из жизни хореограф Артур Митчелл

Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Танцор и хореограф, создатель первой афро-американской балетной труппы Артур Митчелл скончался в США в возрасте 84 лет. Некролог опубликован на странице Театра танца Гарлема в Facebook.

«Наследие его страсти, силы и совершенства будет жить в каждом, с кем он соприкоснулся при жизни», — говорится в сообщении театра.

Митчелл умер 19 сентября в одной из нью-йоркских клиник. Смерть артиста наступила из-за почечной недостаточности, уточняет The Washington Post,

Артур Митчелл родился 27 марта 1934 года в нью-йоркском районе Гарлем. Он стал первым афроамериканцем, солирующим в крупнейшей в США балетной труппе «Нью-Йорк Сити балет».

В 1969 году Митчелл создал Театр танца Гарлема, набрав в группу 30 живущих в районе детей. Спустя два месяца учеников стало 400, а через два года они впервые выступили как профессиональный коллектив.