Оптимизация под видом централизации: чем грозит новая реформа театрам Перми

Антон Исаков, , 09:59 — REGNUM

Губернатор Пермского края Максим Решетников, известный своей большой любовью к театральному искусству, решил преподнести жителям города очередной сюрприз: по его распоряжению, направленному органам местного самоуправления, должна быть создана централизованная бухгалтерия для учреждений, в том числе занимающихся культурой.

Суть инициативы предельно проста. У каждого культурного учреждения есть своя бухгалтерия, теперь предлагается ее упразднить и передать функции централизованной супербюрократической структуре, которая будет работать по своей неизвестной логике. Фактически речь идет о банальной оптимизации.

Не надо быть специалистом в бухгалтерском учёте для понимания того, что новая структура значительно осложнит работу культурных учреждений. Для постановки спектакля требуется значительное количество всевозможных материалов, которые театр закупает в режиме нон-стоп. Естественно, все это делается через бухгалтерию и согласуется с руководителем театра. Эта отлаженная процедура требует минимального количества времени. Уничтожение бухгалтерии и передача ее функций учреждению, работающему в совершенно другой логике, конечно же, приведет к значительной временной задержке. В лучшем случае каждого согласования нужно будет ждать неделю. Именно в лучшем случае, зная национальный характер русской бюрократии.

Чиновникам, мыслящим совершенно иным способом и совершенно в иных категориях, даже в голову не приходит мысль о последствиях данной затеи. Как отмечают в бухгалтерии пермского театра «У Моста», подобная инициатива абсолютно нежизнеспособна.

«Дело в том, что работа театра всегда идет практически в непрерывном режиме, включая субботу и воскресенье. При выпуске каждой премьеры работа идет круглосуточно. Создание централизованной бухгалтерии приведет к задержке сдачи спектаклей, а в конечном счёте и к невозможности нормальной работы культурного учреждения», — отмечают в бухгалтерии театра.

Важно понимать, что для постановки спектакля необходима закупка тысяч и тысяч наименований товаров: тканей, фурнитуры, гвоздей, шурупов, красок, лака, всевозможных досок и прочих материалов. Потребность в срочной закупке того или иного изделия может возникнуть в любое время, когда выведенная из-под контроля театра бухгалтерия работать не будет. Ведь основное время работы театра как раз приходится на вечернее время или на выходные, когда бюрократия отдыхает.

«Невозможно предусмотреть точное количество материалов, меняющееся в процессе изготовления, в репетиционном процессе. Как подобное можно согласовать в кратчайшие сроки? Новая система, изобретаемая молодыми оптимизаторами, совершенно для этого не приспособлена», — подчёркивают в театре.

Подобный опыт был изобретен, конечно же, не Решетниковым, его «успешно» применяли и в других регионах: аналогичные решения привели к плачевному состоянию ряд театров Тюмени, с проблемой также столкнулись в Пскове и в других городах страны.

Что касается наших столиц, то там подобное произойти не могло: в Москве и Санкт-Петербурге театральные учреждения были выведены из-под удара оптимизаторов людьми, осознающими всю губительность последствий этих странных нововведений.

Кроме того, при создании централизованной бухгалтерии неизбежно возникнут проблемы с поставщиками материалов, закупаемых культурными учреждениями, что впоследствии грозит отказом от сотрудничества с театрами.

Это лишь самые очевидные из проблем, которые появятся у театров в случае уничтожения бухгалтерии. Есть также масса других сложностей, которые не могут быть разрешены без четкого и слаженного функционирования бухгалтерии, являющейся частью единого театрального механизма, в работу которого решили вмешаться чиновники. Особенно это будет чувствительно для театра «У Моста», дающего более 500 спектаклей ежегодно.

Кроме того, деятельность бухгалтерии регламентируется, если кто забыл, законодательством Российской Федерации, по которому органы местного самоуправления не наделены правом в приказном порядке переводить данное подразделение в централизованное подчинение. Неужели и это не является аргументом для наших реформаторов?

Пермские чиновники известны своей страстью к оптимизации: на моей памяти самый громкий случай произошел в 2012 году, когда они пытались слить воедино ряд учебных заведений Перми, что вылилось в массовый студенческий протест. В эти же дни в отставку ушел губернатор Олег Чиркунов, а процессу оптимизации не дали хода. Чиновники хотят повторения чего-то подобного?

После этого была масса других случаев, вызывавших одну и ту же реакцию среди общественности. Каковы же мотивы у хитроумных реформаторов? Официально они всегда говорят одно — экономия средств и прозрачность. Народ всегда думает иначе — воровство.

Насчет обвинений в воровстве, конечно же, народ несправедлив: достаточно взглянуть в честные глаза чиновников, охватить взором их благородные профили, чтобы отбросить эту нелепую мысль. Но и официальные мотивы вызывают вопросы. О какой прозрачности идет речь, когда в настоящий момент все предельно чисто и понятно, вся информация о финансовой деятельности учреждения находится в открытом доступе и с ней может ознакомиться любой желающий.

Помимо всего прочего, речь ведь идет и о судьбе живых людей. Что делать бухгалтерам, которые лишатся работы? Да, часть из них, вероятно, будет работать в новой структуре, но мы же понимаем, насколько у них уменьшится зарплата. Успешные театры, да и любые другие учреждение, периодически премируют своих отличившихся сотрудников, как это будет происходить теперь? А может быть, никак, ведь чиновники официально заявили о том, что одна из их целей — это экономия.

Экономить, конечно, хорошо, но экономить на чем? Если данная система будет внедрена, то театры очень быстро потеряют свои доходы. Ведь несостоявшийся спектакль из-за бюрократических проволочек — это потеря прибыли, а значит и налоговых поступлений. Может об этом задумаются чиновники? Что касается того, о чем они не задумываются: театр — это прежде всего культурное учреждение, а не место, где зарабатывают деньги. Что будет с культурой, когда театры перестанут работать или просто снизят свой потенциал? Наверное, это будет называться пермской культурной революцией, о которой последние годы болтают местные политики?

Ну и, конечно же, очень наивно полагать, что с подобным разрушительным волюнтаризмом будет мириться культурная общественность. Неужели власти думают, что работники театров будут сидеть сложа руки и наблюдать, как уничтожаются культурные учреждения, которым они посвятили жизнь?

Сотрудники театра «У Моста» настроены весьма серьезно, я это знаю, что называется, из первых уст. Они уже направили коллективные письма на имя главы Перми Дмитрия Самойлова и на имя губернатора Максима Решетникова с просьбой не делать столь поспешных и губительных шагов. Они готовы выходить на митинги и пикеты, готовы даже объявлять голодовку, если чиновники не прислушаются к ним. Более того, у культурного учреждения, которое дает по 500 спектаклей в год при полных аншлагах, надо полагать, имеется достаточное количество поклонников, которые наверняка также не будут стоять в стороне.

На фоне всем известных социальных осложнениях в государстве, на фоне бесконечных актов несправедливости нашим властям как будто не хватало еще одной точки социальной напряженности? Вспоминаются слова крупного политического деятеля Павла Милюкова: «Что это: глупость или измена?» Известная речь, в которой рефреном употреблялось это выражение, была произнесена за несколько месяцев до событий, уничтоживших Российскую империю. Думается, что этот вопрос следует адресовать и нашим чиновникам, которые почему-то не привыкли думать о будущем.

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