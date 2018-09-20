Война за Почаинский овраг: застройщик проиграл нижегородской мэрии

Нижний Новгород, , 08:38 — REGNUM Один из споров застройщика Почаинского оврага, где возводили вызвавший недовольство горожан ЖК «Сердце Нижнего», закончился победой мэрии Нижнего Новгорода. Арбитражный суд Нижегородской области отклонил требование ООО «Международная строительная компания» признать договор о развитии застроенной территории действующим, а именно на нём базировались разрешения на строительство и сам проект. Решение суда пока не изготовлено и не вступило в законную силу, может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, застройка территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, Архитектора Харитонова и Малая Покровская в Нижнем Новгороде началась после подписания договора о развитии территории. Планы по строительству вызвали протест горожан, которые писали, что «место — ну просто донельзя историческое» и «именно на месте слияния Почайны и Волги основал Георгий Всеволодович Нижний Новгород», а значит это — «сердце города, без шуток». Споры длились несколько лет, за это время у компании-застройщика появились долевые участники, купившие квартиры в домах комплекса на начальном этапе строительства. В апреле 2018 года мэр города Владимир Панов заявил о планах по возврату территории городу в статусе общественного пространства. Чуть позже были отменены разрешения на строительство, компании направили уведомление о расторжении договора развития. Застройщика такой расклад не устроил и он обратился в суд с серией исков, требуя отменить решения властей.

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19 сентября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области отклонил первый иск ООО «Международная строительная компания» с требованием признать договор развития застроенной территории действующим.

Тем временем, в суде до сих пор не рассмотрены, как минимум пять исков с участием данного застройщика и городских властей. К примеру, до решения по договору застроенной территории и вступления вердикта суда по этому делу в законную силу был приостановлен иск, которым ООО обжалует прекращение действия разрешения на строительство, а также иск мэрии о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности спорной сделки, и иски о признании недействительными сделок о внесении участков в уставный капитал ряда юрлиц, прекращении права собственности на эти участки.

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Теперь судьба проекта зависит от того, обжалует ли строительная компания решение по договору.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в комментариях нижегородским СМИ отметил, что со стороны городских властей не может быть препятствий для достройки дома №36, куда в рамках проекта вложили средства долевые участники, и пообещал приложить усилия, чтобы они не пополнили ряды обманутых дольщиков.

«Проблема в том, что у МСК на счетах нет денег. Город давно не может взыскать с них долг 38 млн, а для бюджета это весомая сумма. Поэтому мы не можем рассматривать их как серьезную компанию. Но у них есть очень серьезный партнер, который сейчас должен взять на себя обязательства и достроить этот объект для передачи квартир дольщикам», — цитирует Панова газета «Коммерсантъ».

В качестве этого партнёра он назвал австрийскую компанию Strabag, выступавшую генподрядчиком в проекте жилого комплекса «Сердце Нижнего». В самой же компании изданию сообщили, что не планируют «делать дальнейшие инвестиции в проект», а планируют вывести из него оставшихся сотрудников.

Одновременно с этим в Арбитражном суде Нижегородской области имеется не рассмотренный до конца иск ЗАО «Штрабаг» к ООО «Международная строительная компания» и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №10 по Нижегородской области с требованием «освободить недвижимое имущество — земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060050:326 от ареста, включая меры запрет совершения регистрационных действий с ним, наложенный постановлением пристава», признать незаконными действия «о запрете на совершение действий по регистрации в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060050:326 от 13.03.2018 года к исполнительному производству №1516/18/77 009-ИП от 22.01.2018 года». Суд начнёт рассматривать иск 26 сентября 2018 года.

По данным публичной карты, спорный участок расположен именно в границах ЖК «Сердце Нижнего». Его площадь — 3 393 кв. м, кадастровая стоимость — 45 530 904,51 рубля.

Про него известно, что он находится в частной собственности, а в 2012 году безвозмездно был передан ООО «Международная строительная компания».