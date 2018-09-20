Байкал. На ольхонском пепелище высадят более 30 тысяч деревьев

п. Хужир, Иркутская область, , 08:39 — REGNUM На пепелище, образовавшемся после сильнейшего пожара на Ольхоне (самый большой остров Байкала), начали высаживать деревья. Организатором акции, проводимой в рамках Всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево — сохрани Байкалу жизнь», выступил благотворительный фонд «Подари планете жизнь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с 19 по 25 сентября 128 добровольцев осуществят посадку более 30 тысяч деревьев возрастом от двух до 10 лет на площади примерно в 12 гектаров. По данным I38.ru, добровольцами стали представители 23 городов России и 20 городов и населённых пунктов Иркутской области.

Напомним, летом 2009 года лес загорелся сразу в двух местах острова Ольхон — недалеко от посёлка Хужир и возле деревни Елга. С огнем пытались справиться всем миром — и лесничие, и местные жители, но победила стихия: сильнейший пожар на Ольхоне уничтожил 700 гектаров леса.