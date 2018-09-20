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Байкал. На ольхонском пепелище высадят более 30 тысяч деревьев

Общество

Пожар десятилетней давности уничтожил 700 гектаров заповедного леса

Байкал. На ольхонском пепелище высадят более 30 тысяч деревьев
Василий Поленов. Горелый лес (фрагмент). 1881

п. Хужир, Иркутская область, 20 сентября 2018, 08:39 — REGNUM  На пепелище, образовавшемся после сильнейшего пожара на Ольхоне (самый большой остров Байкала), начали высаживать деревья. Организатором акции, проводимой в рамках Всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево — сохрани Байкалу жизнь», выступил благотворительный фонд «Подари планете жизнь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с 19 по 25 сентября 128 добровольцев осуществят посадку более 30 тысяч деревьев возрастом от двух до 10 лет на площади примерно в 12 гектаров. По данным I38.ru, добровольцами стали представители 23 городов России и 20 городов и населённых пунктов Иркутской области.

Напомним, летом 2009 года лес загорелся сразу в двух местах острова Ольхон — недалеко от посёлка Хужир и возле деревни Елга. С огнем пытались справиться всем миром — и лесничие, и местные жители, но победила стихия: сильнейший пожар на Ольхоне уничтожил 700 гектаров леса.

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Байкал – великий и уязвимый
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