В Перми коммерсантов пытаются завлечь в заброшенные здания

Пермь, , 08:39 — REGNUM В Перми чиновники намерены решить проблему восстановления зданий-памятников, которые имеются на балансе муниципалитета, с помощью бизнесменов. Мэрия считает выгодными и привлекательными условия, когда коммерсанты получают в здания аренду на льготных основаниях или же покупают объект культурного наследия. Правда, помимо этих условий есть требование, согласно которому арендатор или покупатель должен в течение определенного времени отреставрировать памятник культуры. Инициатива вызвала неоднозначную оценку, сообщает издание «Коммерсантъ».

С горадминистарции считают, что такое решение поможет снизить затраты на содержание зданий, которые пребывают в плачевном состоянии и требуют серьезных вложений для восстановления. Между тем депутаты указали на отсутствие конкретики в проекте документа. Нет даже перечня зданий, которые мэрия планирует предлагать в аренду или выставлять на продажу. Пока в планах включение в список всего лишь одного здания по адресу ул. Восстания, 55 (школа, где учились семь Героев Советского Союза). Отсутствует и сумма затрат на содержание таких объектов культурного наследия.

Авторы инициативы в свою очередь отметили, что в четыре отдельно стоящих здания и 15 встроенных нежилых помещений (из них 13 пустуют, два заняты арендаторами), которые имеют статус объектов культурного наследия. Отдельные здания обходятся муниципалитету по 100 тыс. рублей ежемесячно.

Депутаты со своей стороны выразили опасение — после приватизации со зданиями, находящимися в плачевном состоянии, может случиться все, что угодно, например, пожар. Тогда от памятника останется место, на котором может вырасти привлекательный объект, но уже не культурного наследия.

Добавим, что Пермь не является пионером, предлагая ввести льготную аренду памятники культуры. Так, в Оренбурге депутаты поддержали инициативу муниципальных чиновников. Однако у бизнесменов она не нашла активного отклика.

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