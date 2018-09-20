Прокуратура одобрила ужесточение наказания убийце Немцова

Иркутск, , 08:33 — REGNUM Прокуратура Иркутской области одобрила ужесточение условий наказания Зауру Дадаеву, осужденному по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает 20 сентября РБК.

В ответе надзорного ведомства адвокатам и родственникам Дадаева говорится, что осужденный был правомерно переведен в помещение камерного типа за то, что семь раз нарушил режим содержания в колонии. Ему было объявлено три выговора и три раза его помещали в штрафной изолятор.

Напомним, ранее сообщалось, что Дадаеву ужесточили наказание и перевели из ИК-3 в Иркутске в помещение камерного типа в ИК-2 в Ангарске. Осужденный нарушал режим содержания в колонии и не реагировал на какие-либо воспитательные меры, поэтому его признали злостным нарушителем порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

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