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ВЦИОМ узнал, сколько жителей РФ ежедневно заходят в интернет

Общество

Доля интернет-пользователей в стране составляет 80%

ВЦИОМ узнал, сколько жителей РФ ежедневно заходят в интернет
kirstyfields
Сеть

Москва, 20 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Число жителей Российской Федерации, ежедневно посещающих всемирную сеть, составляет примерно 65%. Такие данные приведены в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, доля интернет-пользователей в стране составляет 80%. Так, 65% респондентов заходят в интернет каждый день, а 14% опрошенных выходят в сеть несколько раз в неделю или месяц.

Отмечается, что только 2% жителей страны заходят в интернет крайне редко.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в 17 сентября 2018 года посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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