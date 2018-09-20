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СПЧ: заключенным в СИЗО нужно дать право перемещаться в колонии

Общество

Четверти граждан, на сегодняшний день находящихся в российских следственных изоляторах, уже вынесен приговор, и они ожидают вступления приговора в силу

СПЧ: заключенным в СИЗО нужно дать право перемещаться в колонии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Москва, 20 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Для содержащихся в СИЗО граждан, в отношении которых вынесен приговор судом первой инстанции следует предусмотреть возможность выбора — отправиться в колонию или оставаться в изоляторе, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ходе заседания СПЧ, посвященного вопросам соблюдения прав заключенных.

По словам главы СПЧ, четверти граждан, на сегодняшний день находящихся в российских следственных изоляторах, уже вынесен приговор, и они ожидают вступления приговора в силу, хотя могли бы в это время находиться в колонии и «зарабатывать себе на условно-досрочное освобождение».

Также Федотов предложил внести в российское законодательство поправки, предусматривающие возможность добровольного перемещения осужденного из СИЗО в колонию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СПЧ предложил декриминализовать «неотягощённый» состав преступлений по 282 статье УК РФ, в которой идет речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по различным признакам.

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