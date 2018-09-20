Школьники Южно-Сахалинска получат в феврале дополнительные каникулы

Южно-Сахалинск, , 07:54 — REGNUM Для учащихся всех школ Южно-Сахалинска в феврале 2019 года будут организованы дополнительные каникулы, сообщает 19 сентября пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что это связано с проведением I Международных зимних игр «Дети Азии», которые состоятся с 8 по 17 февраля будущего года.

Дополнительные каникулы позволят ребятам стать активными участниками и зрителями будущих игр. В это время для них будут запланированы экскурсии, мероприятия патриотической направленности, соревнования и эстафеты на свежем воздухе и другое.

Напомним, игры «Дети Азии» были представлены на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В соревнованиях примут участие 1500 спортсменов из более 20 стран.

Огонь первых зимних международных игр «Дети Азии» будет зажжен 21 декабря 2018 года в Якутии — в «месте рождения» игр и прибудет в Южно-Сахалинск 31 декабря 2018 года.

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