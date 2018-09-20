Роспотребнадзор и Минсельхоз РФ договорились о сотрудничестве

Москва, , 07:47 — REGNUM Между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение об информационном сотрудничестве. Соответствующий документ подписали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что информационный обмен между ведомствами будет проходить в рамках реализации госполитики в сфере обеспечения биологической и химической безопасности государства.

В документе указано, что аппараты ведомств будут обмениваться данными об эпидемиях животных, о выявленных нарушениях в сфере оборота агрохимикатов, о нарушениях техрегламентов Таможенного и Евразийского экономического союзов, о фальсифицированных и контрафактных партиях пищевой продукции.

Напомним, основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу утвердил своим указом от 1 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин.