В Волгоградском университете прошла выставка студенческого творчества

Волгоград, , 07:27 — REGNUM Первая выставка-ярмарка студенческого творчества «УНИВЕРмаг» прошла в Волгоградском государственном университете (ВолГУ) на этой неделе. Студенты, которые делают что-то своими руками, получили возможность познакомить со своим творчеством однокурсников и сотрудников университета, а творческие коллективы представили свои номера, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что на импровизированных прилавках на площадке вуза были представлены самые различные товары — значки, кружки, подушки, одежда с символикой университета.

Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов университета. Учащиеся вуза, которые почувствовали в себе танцевальные или вокальные способности, могли записаться на кастинги в коллективы у стенда Центра творческих инициатив ВолГУ. Кроме того, все присутствующие на ярмарке могли обратиться к представителям управления международного сотрудничества, чтобы узнать о возможностях стажировок за рубежом.

Завершился вечер благотворительным аукционом, вырученные средства от которого направлены в Фонд целевого капитала ВолГУ. Всего за вечер в целевого было собрано более пяти тысяч рублей. Он является первым университетским эндаумент-фондом Волгоградской области.

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