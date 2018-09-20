Суд оставил под арестом фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, , 07:22 — REGNUM Одну из фигуранток дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — Юлию Богданову — суд оставил под арестом. Об этом сообщили 20 сентября в Кемеровском областном суде.

Отмечается, что судебная инстанция приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Богдановой (бывшего гендиректора компании-владельца сгоревшей «Зимней вишни») и ее адвоката на продление ареста. Таким образом, фигурантка дела останется под стражей до 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября будут рассмотрены ходатайства следствия о продлении ареста проходящих по тому же делу экс-начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего начальника отдела надзорной деятельности в ведомстве Григория Терентьева.

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