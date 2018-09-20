В МВД рассказали об итогах проверки деятельности Вайкуле после слов о Крыме

Москва, , 07:17 — REGNUM Главное управление по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ по итогам проверки не нашло нарушений в концертной деятельности и пребывании латвийской певицы Лаймы Вайкуле на территории России, сообщает 20 сентября РИА Новости.

В ведомстве отметили, что каких-либо оснований для привлечения Вайкуле к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет.

Напомним, возмущение в российском обществе вызвали слова Вайкуле, сказанные ею в августе на пресс-конференции в Одессе, куда она приехала с концертом.

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Певица заявила, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым, так как «гражданам Евросоюза это запрещено». Также она отметила, что не испытывала теплых чувств к распавшемуся Советскому Союзу и потому была рада его распаду.

В свою очередь глава рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском управлении МВД Александр Хаминский попросил МВД и Федеральную службу безопасности проверить концертную деятельность Вайкуле в России, включая её выступления на частных мероприятиях.

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