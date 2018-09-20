Правительство РФ согласовало график выходных дней на 2019 год

Москва, , 07:12 — REGNUM Возглавляемая вице-премьером Татьяной Голиковой российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) согласовала подготовленный Минтруда РФ проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве предложили нерабочие праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенести на четверг и пятницу 2 и 3 мая. Выпадающий на субботу нерабочий день 23 февраля будет перенесён на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, с 23 по 24 февраля будут выходные по случаю Дня защитника Отечества, граждане России по случаю Международного женского дня отдохнут с 8 по 10 марта, выходные по случаю Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая, по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября. Кроме того, 12 июня — День России — также будет выходным днем.