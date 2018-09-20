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На Южном Урале сотрудники МВД благоустроили могилу погибшего товарища

Общество

Проведена уборка могилы, проделаны работы по благоустройству: покрашена оградка и уложены мраморные плиты на месте могилы

Касли, Челябинская область, 20 сентября 2018, 06:07 — REGNUM  Благоустройство могилы погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД Александра Захарова проведена его сослуживцами в Каслинском районе (Челябинская область), сообщили в региональном управлении полиции.

«Сотрудники Отдела МВД России по Каслинскому району совместно с членами Общественного совета и Совета ветеранов посетили место захоронения земляка и товарища, сотрудника милиции, старшего следователя следственного отделения ОВД Александра Захарова», — сообщили в МВД РФ.

19 сентября сотрудники каслинского ОВД встретились, чтобы почтить память погибшего и облагородить место захоронения. Они навели порядок на могиле сослуживца, покрасили оградку и уложили мраморные плиты на месте могилы.

Напомним, Захаров погиб зимой 1998 года в селе Щербавском при задержании пьяного хулигана, который выстрелил в ему грудь. Старший следователь следственного отделения ОВД Каслей Александр Захаров Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в городе Карабаше (Челябинская область) установлен мемориал в честь погибших сотрудников МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральском Карабаше установили мемориал в честь погибших сотрудников МВД

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