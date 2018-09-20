На Урале детсадами, из которых сбежали воспитанники, занялась прокуратура

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:45 — REGNUM Проверка проведена по факту самовольного ухода из детских садов города Магнитогорская (Челябинская область) двух маленьких детей — 2016 и 2013 гг.р., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В Магнитогорске прокуратура поставила вопрос о наказании должностных лиц за уходы малолетних детей из дошкольных учреждений», — сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что двухлетний малыш ушел из сада 4 сентября во время утренней прогулки. Он вышел через свободно открытые входные ворота. Позже малыша нашли на проезжей части дороги около дома № 4 на улице Октябрьской. Встретившая его женщина вернула беглеца в детский сад.

Из другого детского сада 6 сентября сбежал ребенок 2013 года рождения: вышел через открытые ворота после ужина. Его нашли на остановке «Химчистка». Нашедшая малыша женщина отвела его в полицию.

«В отношении заведующих детских учреждений прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), которые направлены для рассмотрения мировому судье», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня заведующая детским садом города Снежинска (Челябинская область) оштрафована на десять тысяч рублей за побег двухлетнего ребенка в марте.

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