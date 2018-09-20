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Макаревич недоволен запретом русского языка во Львове

Общество

Потому что это делается насильно

Москва, 20 сентября 2018, 04:29 — REGNUM  Решение властей Львовской области Украины запретить публичное использование русского языка является неумным решением, заявил российский музыкант Андрей Макаревич в интервью ФАН.

«Такие вещи насильно не делаются», — заявил он.

По его словам, нельзя лишать людей возможности говорить на том языке, на котором «они исторически разговаривали».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года российский музыкант Андрей Макаревич заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что России следовало «купить Крым». Позднее он назвал это высказывание метафорой и выразил мнение, что вернуть Крым в состав России можно было бы другими способами.

Читайте ранее в этом сюжете: Макаревич прокомментировал свои слова о покупке Крыма Россией

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