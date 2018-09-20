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Полиция – о наезде в Лондоне: Не теракт, но есть отягчающее обстоятельство

Общество

Назвала мотив наезда на людей неподалеку от мусульманского центра

Лондон, 20 сентября 2018, 04:25 — REGNUM  Очередной инцидент в Лондоне с наездом автомобиля на пешеходов совершен на почве религиозной нетерпимости, сообщили в британской полиции.

Уточнятся, что версия теракта не рассматривается, но есть отягчающее обстоятельство — религиозная ненависть. К тому же ехавшие в авто были пьяны и употребляли наркотические препараты.

Эту версию подтверждают свидетельства очевидцев, которые сказали, что перед инцидентом четыре пассажира машины пререкались с посетителями мусульманского центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 сентября неизвестный наехал на группу людей в Лондоне неподалеку от мусульманского центра. Пострадали двое, а водитель скрылся с места происшествия. Он так и не пойман.

Читайте ранее в этом сюжете: При наезде автомобиля на группу людей в Лондоне пострадали два человека

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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