Академию СБУ «украсил» казак с чубом

Киев, , 01:19 — REGNUM Граффити во всю стену появилось в центре Киева: на здании Национальной академии СБУ изображены спецназовец и казак с чубом.

В СБУ сообщили, что это архитектурное решение приурочено ко дню государственного флага, 27-й годовщине независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «памятник коррупции» установлен в Киеве возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции в июле. Это позолоченный манекен с долларами и золотом в мешках в клетке.

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