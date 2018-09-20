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Академию СБУ «украсил» казак с чубом

Общество

В Киеве появилось патриотическое граффити во всю стену

Киев, 20 сентября 2018, 01:19 — REGNUM  Граффити во всю стену появилось в центре Киева: на здании Национальной академии СБУ изображены спецназовец и казак с чубом.

В СБУ сообщили, что это архитектурное решение приурочено ко дню государственного флага, 27-й годовщине независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «памятник коррупции» установлен в Киеве возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции в июле. Это позолоченный манекен с долларами и золотом в мешках в клетке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве появился золотой «памятник» коррупционерам

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