Киев, , 23:37 — REGNUM В Киеве начала работу выставка, посвящённая «украинской» истории Донбасса, сообщил 19 сентября официальный сайт Украинского института национальной памяти (УИНП).

«Это попытка деконструировать негативный медийный образ края как «особенного» региона, созданного российской пропагандой и актуализированного в украинском обществе в условиях войны России против Украины», — заявили в УИНП.

Значительная часть экспозиции посвящена антисоветским выступлениям в Донбассе и это, по мнению пропагандистов из УИНП, разрушает «миф» о Донбассе как о «чрезвычайно советизированном» регионе.

«Сначала империи воруют прошлое, потом захватывают территорию. Так сделала Россия с Крымом, который изображали «исконно русским», и с Донбассом, из прошлого которого стирали украинские следы. Такой взгляд активно внедрялся в общественное сознание в этом регионе и на Украине в общем. Уже потом появляются «зелёные человечки» или террористы с георгиевскими ленточками, которые будто бы восстанавливают историческую справедливость», — заявил руководитель УИНП Владимир Вятрович.

Напомним, УИНП является главным идеологическим институтом страны, который занят созданием украинских псевдоисторических мифов.

Руководитель УИНП Владимир Вятрович стал одним из инициаторов внедрения приветствия украинских нацистов в ВСУ.

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