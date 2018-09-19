Среда, 19 Сентября 2018 года
23:58:47 МСК

H&M и IKEA пришли на Украину за деньгами трудовых мигрантов — эксперт

Общество

Украинские власти радуются подобно папуасам

H&M и IKEA пришли на Украину за деньгами трудовых мигрантов — эксперт
Håkan Dahlström
IKEA

Киев, 19 сентября 2018, 22:35 — REGNUM  Открытие магазинов международных торговых марок H&M и IKEA на Украине никак не связано с успехами украинской экономики, заявил экономист Алексей Кущ 17 сентября в своей статье, опубликованной в издании «Главред».

Эксперт сравнил восторженную реакцию украинских властей по поводу открытия магазинов с радостью папуаса «вонзившего после долгой охоты свое копье в зад казуара». Тогда как на самом деле, активность международных компаний не связана с прозрачностью или улучшением состояния украинской экономики:

«На фоне слабого экономического роста, объем розничной торговли в Украине бьет рекорды — рост на 6−7% каждый год. И торговый оборот будет еще не один год подогреваться деньгами трудовых мигрантов, которые они шлют на родину. А значит, нужно снимать сливки», — рассказал Кущ.

Напомним, 12 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назвал приход компании IKEA на украинский рынок признаком «доверия глобальных инвесторов», а его соратница — вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает этот «успех» результатом упорной борьбы с коррупцией на Украине.

Читайте также: Порошенко: Приход IKEA на Украину — «признак доверия» глобальных инвесторов

А также: Приход IKEA на Украину — результат борьбы с коррупцией — вице-спикер Рады

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить