H&M и IKEA пришли на Украину за деньгами трудовых мигрантов — эксперт

Киев, , 22:35 — REGNUM Открытие магазинов международных торговых марок H&M и IKEA на Украине никак не связано с успехами украинской экономики, заявил экономист Алексей Кущ 17 сентября в своей статье, опубликованной в издании «Главред».

Эксперт сравнил восторженную реакцию украинских властей по поводу открытия магазинов с радостью папуаса «вонзившего после долгой охоты свое копье в зад казуара». Тогда как на самом деле, активность международных компаний не связана с прозрачностью или улучшением состояния украинской экономики:

«На фоне слабого экономического роста, объем розничной торговли в Украине бьет рекорды — рост на 6−7% каждый год. И торговый оборот будет еще не один год подогреваться деньгами трудовых мигрантов, которые они шлют на родину. А значит, нужно снимать сливки», — рассказал Кущ.

Напомним, 12 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назвал приход компании IKEA на украинский рынок признаком «доверия глобальных инвесторов», а его соратница — вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает этот «успех» результатом упорной борьбы с коррупцией на Украине.

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