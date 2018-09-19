В Марий Эл смертность превысила рождаемость на 21,3%

Йошкар-Ола, , 22:32 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-июля число умерших превысило число родившихся на 21,3%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

За указанный период число родившихся снизилось на 8,7% по сравнению с январем-июлем 2017 года, число умерших выросло на 3,8%.

Основными причинами смертности в республике являются болезни системы кровообращения — по этой причине скончались 41,1% от общего числа умерших, новообразования — 13,3%, а также внешние причины — 10,2%.

По сравнению с данными за семь месяцев прошлого года на 4,7% выросла смертность от болезней органов дыхания и на 3,5% — от новообразований. В то же время снизилась смертность от убийств, случайных отравлений алкоголем, самоубийств, несчастных случаев на транспорте.

Также с начала года по сравнению с январем-июлем 2017 года сократилось на 11,3% число браков, а количество разводов выросло на 2,9%.

Кроме того, по данным ведомства, за семь месяцев увеличился показатель миграционной убыли населения. В прошлом году он составлял — 19,5 на 10 тыс. населения, в 2018-м достиг уровня — 23,1.

Миграционный прирост в этом году обеспечили Йошкар-Ола и Волжск, а также поселки городского типа Куженер и Медведево. Во всех остальных наблюдаемых муниципальных районах республики отмечен миграционный отток жителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-июне 2018 года в Поволжье родились 152 800 человек, что на 5,1% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. В России рождаемость за этот период сократилась на 4,7%.

Причем по итогам первого полугодия Марий Эл стала антилидером, где рождаемость сократилась наиболее значительно среди всех регионов Приволжского федерального округа — на 10,2%. По показателю роста смертности республика заняла второе место после Нижегородской области. В I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года убыль населения отмечена во всех регионах округа, за исключением Татарии, где зарегистрирован прирост.

Коэффициент смертности за I полугодие в Приволжском федеральном округе (в расчете на 1 тыс. жителей) составил 13,9, при среднем показателе в России на уровне 13.