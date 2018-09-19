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Правительство Либерии расследует пропажу новых банкнот на $100 млн

Общество

15 чиновникам Либерии запрещен выезд из страны

Монровия, 19 сентября 2018, 22:47 — REGNUM  Правительство Либерии начало расследование пропажи партии свежеотпечатанных банкнот стоимостью $100 млн, что составляет 5% ВВП африканской страны, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Партии отпечатанных денег прибывали в порт Монровии с ноября по август. Одна из партий в марте была вывезена из порта под охраной и пропала в неизвестном направлении.

В связи с расследованием 15 чиновникам Либерии, в том числе сыну бывшего президента Эллен Джонсон Сирлиф, был запрещен выезд из страны.

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