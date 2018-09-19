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ООН: производство коки в Колумбии достигло рекордных объемов

Общество

Размер плантаций коки в Колумбии в 2017 году вырос на 17% до 171 тыс. гектар

Нью-Йорк, США, 19 сентября 2018, 22:19 — REGNUM  В Колумбии рекордными темпами увеличивается размер плантаций коки — растения, используемого для производства кокаина, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно последнему докладу ООН, размер плантаций коки в Колумбии в 2017 году вырос на 17% до 171 тыс. гектар. При этом другие отчеты указывают на ещё больший размер плантаций.

Так, согласно ранее опубликованному отчету Белого дома США, в 2017 году площадь плантаций коки в Колумбии увеличились на 11% до 209 тыс. гектар.

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