ООН: производство коки в Колумбии достигло рекордных объемов

Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM В Колумбии рекордными темпами увеличивается размер плантаций коки — растения, используемого для производства кокаина, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно последнему докладу ООН, размер плантаций коки в Колумбии в 2017 году вырос на 17% до 171 тыс. гектар. При этом другие отчеты указывают на ещё больший размер плантаций.

Так, согласно ранее опубликованному отчету Белого дома США, в 2017 году площадь плантаций коки в Колумбии увеличились на 11% до 209 тыс. гектар.

Читайте также: Колумбия побила рекорд по производству кокаина