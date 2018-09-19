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Продюсеры «Улицы Сезам»: Еник и Влас — «не гомосексуалы»

Общество

Персонажей известного детского шоу уже не в первый раз используют в политических целях

Вашингтон, 19 сентября 2018, 21:36 — REGNUM  Представители американской некоммерческой компании Sesame Workshop, выпускающей детские образовательные передачи, ответили на слова сценариста Марк Салцман, который в недавнем интервью заявил, что персонажи «Улицы Сезам» Эрни и Берт (в русскоязычной версии Еник и Влас) являются «гомосексуалами». В интервью NBC News представители компании отметили, что персонажи не состоят в отношениях, они лучшие друзья, а у кукол нет сексуальной ориентации.

В Sesame Workshop подчеркнули, что герои детской передачи учат дошкольников дружить с теми, кто очень не похож на них. И несмотря на то, что Еник и Влас являются мужскими персонажами, они остаются марионетками, у которых нет никакой сексуальной ориентации.

Напомним, что ранее в интервью журналу Queerty один из авторов передачи «Улица Сезам» Марк Зальцман заявил, что Еник и Влас «гомосексуалы». По словам Зельцмана, когда он писал сценарий, он всегда воспринимал персонажей как пару и «никак по-другому представить не мог». Также сценарист рассказал, что отношения между главными героями передачи отражали его отношения с кинорежиссёром Арнольдом Глассманом, который умер в 2003 году.

Споры вокруг сексуальной ориентации кукол «Улицы Сезам» разворачиваются не в первый раз. Например, в 2011 году ЛГБТ-активисты запустили интернет-кампанию, чтобы заставить официально поженить Власа и Еника. Тогда продюсеры детского шоу заявили, что персонажи не являются гомосексуалами. Однако активистов такой ответ не устроил и даже после официального заявления онлайн-кампанию по сбору подписей за женитьбу кукол свернули ещё нескоро.

Читайте ранее в этом сюжете: Персонажи детской передачи «Улица Сезам» оказались «гомосексуалистами»

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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