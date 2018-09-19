После разрыва с РФ заработки украинской певицы-русофоба упали в 15 раз

Киев, , 22:04 — REGNUM Украинская певица Анастасия Приходько зарабатывала в России в 15 раз больше, чем на Украине, заявила артистка 19 сентября в интервью ресурсу Uaportal.

«Я сама в России зарабатывала в 15 раз больше, чем зарабатываю на Украине сейчас. Но с самого начала осознавала, что, делая то, что я сделала, ставлю огромный крест на РФ, которую объехала от Москвы до Уссурийска», — рассказала Приходько.

Певица также отметила что стала первой артисткой, вышедшей на сцену Майдана:

«Я — первый артист на Украине, который вышел на сцену Майдана, не боясь ничего… Когда я 14 декабря поддержала людей, в РФ, на их Первом канале, об этом очень быстро узнали. Мне тогда говорили: ты что, не понимаешь, что потеряешь всё? А мне было всё равно».

Напомним, Анастасия Приходько представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2009 году. После начала гражданской войны на Украине она публично поддержала карательную операцию против Донбасса, ездила на фронт, помогала украинским боевикам. Поддерживает отношения с бандформированиями «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приходько считает предателями украинских артистов, выступающих в РФ, и ранее предложила отмечать их специальными отметками.

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