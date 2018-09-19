Профсоюзы Узбекистана примут меры для защиты прав сборщиков хлопка

Ташкент, , 22:06 — REGNUM В ходе кампании по сбору урожая хлопка в Узбекистане будут приняты специальные меры для защиты прав сборщиков, сообщили 19 сентября на портале федерации профсоюзов республики.

В частности, за сборкой урожая хлопка будет установлен общественный контроль. Организован также канал обратной связи через специальные «телефоны доверия». Кроме того, государственные и общественные структуры будут контролировать недопущение детского труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев заявил, что за условиями сборки хлопка будут наблюдать международные правозащитные организации.

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