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Профсоюзы Узбекистана примут меры для защиты прав сборщиков хлопка

Общество

За сборкой урожая хлопка будет установлен общественный контроль

Ташкент, 19 сентября 2018, 22:06 — REGNUM  В ходе кампании по сбору урожая хлопка в Узбекистане будут приняты специальные меры для защиты прав сборщиков, сообщили 19 сентября на портале федерации профсоюзов республики.

В частности, за сборкой урожая хлопка будет установлен общественный контроль. Организован также канал обратной связи через специальные «телефоны доверия». Кроме того, государственные и общественные структуры будут контролировать недопущение детского труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев заявил, что за условиями сборки хлопка будут наблюдать международные правозащитные организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Узбекистана пригласили правозащитников на уборку хлопка

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Защита прав трудящихся
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